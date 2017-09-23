 Prim savaşı! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Prim savaşı!

    Prim savaşı!

    Fikret Orman, derbinin kazanılması durumunda oyunculara 30 bin TL dağıtmaya karar verdi. Aziz Yıldırım ise primi 40 bin TL olarak belirledi.

    Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak olan siyah-beyazlılara, yönetimden prim müjdesi geldi.

    FİKRET ORMAN 30 BİN TL DAĞITACAK
    Başkan Fikret Orman, Kadıköy'den galip dönmeleri halinde oyuncularına kişi başı 30 bin TL prim dağıtma sözünü verdi. Orman, bu hamleyle yıldızları galibiyet için daha fazla motive etmeyi planlıyor.

    AZİZ BAŞKAN MAÇ ÖNCESİ TESİSLERDE
    Diğer taraftan Fenerbahçe için derbinin önemi daha büyük. Ligde istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek zirve yarışına ortak olmak istiyor. Maçın öneminin farkında olan Başkan Aziz Yıldırım, tesislere giderek antrenmanı bir süre takip etti. Yıldırım, oyunculara derbinin kazanılması durumunda 40 bin TL prim dağıtmaya karar verdi.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:15
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