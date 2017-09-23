Prim savaşı!

Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak olan siyah-beyazlılara, yönetimden prim müjdesi geldi.



FİKRET ORMAN 30 BİN TL DAĞITACAK

Başkan Fikret Orman, Kadıköy'den galip dönmeleri halinde oyuncularına kişi başı 30 bin TL prim dağıtma sözünü verdi. Orman, bu hamleyle yıldızları galibiyet için daha fazla motive etmeyi planlıyor.



AZİZ BAŞKAN MAÇ ÖNCESİ TESİSLERDE

Diğer taraftan Fenerbahçe için derbinin önemi daha büyük. Ligde istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek zirve yarışına ortak olmak istiyor. Maçın öneminin farkında olan Başkan Aziz Yıldırım, tesislere giderek antrenmanı bir süre takip etti. Yıldırım, oyunculara derbinin kazanılması durumunda 40 bin TL prim dağıtmaya karar verdi.