PENALTI İSYANI!
Mücadelenin 70. dakikasında Cenk Tosun ceza sahasında kendisine yapılan hareket sonrası penaltı bekledi.
Ancak Palabıyık itirazları dikkate almadı ve oyuna devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
İşte o yorumlardan bazıları:
-Hasan Ali'nin Cenk Tosun'a yaptığı net penaltı ve kart.
-Cenk Tosun'un net penaltısı verilmedi az önce. Ali Palabıyık facia bir yönetim sergiliyor.
-Cenk Tosun un ayağına daha nasıl basacak penaltı için
-Penaltı vermeniz için Cenk Tosun'un bileğinin mi kırılması lazım?
-Ali Palabıyık Neler yapıyor öyle yaa. Cenk tosun un pozisyonu penaltı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:41
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
-
Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
PENALTI İSYANI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.