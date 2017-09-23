 PENALTI İSYANI! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    PENALTI İSYANI!

    PENALTI İSYANI!

    Mücadelenin 70. dakikasında ceza sahasında kendisine yapılan hareket sonrası penaltı bekledi.

    Hakem Ali Palabıyık'ın devam kararı vermesi sonrası yoğun itirazlarda bulunan Cenk, pozisyonun net penaltı olduğu ve aşil tendonuna doğru basıldığı hakeme anlatmaya çalıştı.

    Ancak Palabıyık itirazları dikkate almadı ve oyuna devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.



    İşte o yorumlardan bazıları:

    -Hasan Ali'nin 'a yaptığı net penaltı ve kart.

    -Cenk Tosun'un net penaltısı verilmedi az önce. Ali Palabıyık facia bir yönetim sergiliyor.

    -Cenk Tosun un ayağına daha nasıl basacak penaltı için

    -Penaltı vermeniz için Cenk Tosun'un bileğinin mi kırılması lazım?

    -Ali Palabıyık Neler yapıyor öyle yaa. Cenk tosun un pozisyonu penaltı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PENALTI İSYANI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.