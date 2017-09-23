 Özel görevli – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Özel görevli

    Özel görevli

    Sarı-lacivertliler, Kartal’ın sağına yüklenecek. Rakibin aksayan bölgesine Mathieu ile ‘hücum seferleri’ düzenlenecek. Quaresma tehlikesine karşı Hasan Ali’yi de özel hazırlayan Aykut Kocaman orta sahada ise ‘yüksek pres’ silahını kullanacak

    Fenerbahçe'nin bugün Beşiktaş karşısında en büyük silahı formda ismi Mathieu Valbuena olacak. Aykut Kocaman, Fransız yıldızını bu maça özel olarak hazırladı. Tecrübeli hoca, Kartal'ın aksayan sağ tarafına üzerinden yüklenmek için hücum aksiyonları hazırladı. Futbolcusuyla sık sık özel toplantılar yapan Kocaman, planlarını anlattı.

    SIK SIK TOPLANTILAR YAPTI
    Kocaman , Valbuena'nın arkasında görev vereceği Hasan Ali'ye de Quaresma ve oyuna girerse Lens tehlikesine karşı özel görevler yükledi. Milli futbolcusundan hücuma fazla çıkmaması talimatı veren sarı-lacivertli hoca, geride kalarak asli görevini yapmasını istedi. Kocaman, hücum gücü daha yüksek İsla'yı ise daha etkin kullanacak. Şilili sağ bekin defansta boşalttığı alanlara ise maç içinde sık sık yardım gidecek. Aykut hoca, Beşiktaş'ın etkili orta saha oyuncuları Atiba, Oğuzhan (oynarsa) ve Talisca'yı ise 'yüksek pres' silahı ile durdurmak istiyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı, hafta boyunca yapılan idmanlarda bu konunun altını sık sık çizdi.

    TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI: SUSMAYIN!
    Maç kitapçığına konuşan Valbuena, "Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maç bizim için çok önemli. Umarım taraftarlarımız da stadımızı tıklım tıklım doldururlar. Maç boyunca desteklerini arkamızda hissederiz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:22
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