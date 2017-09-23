OZAN TUFAN KAÇIRDIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ!
Ozan Tufan Fenerbahçe 1-0 öndeyken inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Fenerbahçe, son yılların en heyecanlı derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise adeta sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.
Daha önceki maçlarda gösterdiği performansla taraftarların protestolarına maruz kalan Ozan Tufan, Fenerbahçe 1-0 öndeyken çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada top kaleci Fabri'yi de geçti ve altıpas üzerindeki Ozan'a geldi. Milli oyuncu bu pozisyonda inanılmazı başardı ve topu filelere göndermek yerine yan direğe çarptırdı ve top oyun alanına geri döndü.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
OZAN TUFAN KAÇIRDIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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