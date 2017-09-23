KOCAMAN VE GÜNEŞ ARASINDA TARTIŞMA
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde, teknik direktörler Aykut Kocaman ile Şenol Güneş arasında tartışma çıktı.
Ali Palabıyık'ın penaltı kararı sonrası iki takımın teknik direktörleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sözlü tartışmaya girişti. Penaltı pozisyonunu konuşan ikilinin tartışması fazla uzun sürmedi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:14
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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