 KOCAMAN VE GÜNEŞ ARASINDA TARTIŞMA – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    KOCAMAN VE GÜNEŞ ARASINDA TARTIŞMA

    KOCAMAN VE GÜNEŞ ARASINDA TARTIŞMA

    derbisinde, teknik direktörler Aykut Kocaman ile Şenol Güneş arasında tartışma çıktı.

    Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Derbide Medel'in Janssen'i düşürmesi sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Giuliano, penaltıyı gole çevirdi. Fenerbahçe 20. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

    Ali Palabıyık'ın penaltı kararı sonrası iki takımın teknik direktörleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sözlü tartışmaya girişti. Penaltı pozisyonunu konuşan ikilinin tartışması fazla uzun sürmedi.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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