"KENDİ TARZIMIZLA GÜCÜMÜZÜ HİSSETTİRECEĞİZ"

Dev derbi öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Kocaman, Beşiktaş'a karşı defanstaki duruşlarının belirleyici olacağını söyledi. Rakiplerinin sezona iyi başladığını belirten Kocaman, 'bugün kendi usulümüz ve tarzımızla sorun çözmeye çalışacağız' dedi. İşte Kocaman'ın açıklamaları:



"BEŞİKTAŞ'IN KREDİSİ YÜKSEK"

En önemli konu rakibimizin ön tarafta iyi bir dörtlüsü var. Sezona iyi başladılar. Öz güvenleri yüksek. Oğuzhan da arkadan gelip iyi katkı veriyor. Özgüveni yüksek bie takım lige ve Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başladılar, bu maçta rahat olacaklardır, Bu durum onlara 1. dakikadan 90. dakikaya kadar kredi ve avantaj sağlayacak.



"GÜCÜMÜZÜ ONLARA HİSSETTİRMELİYİZ"

Biz de bugün kendi usulümüz ve tarzımızla sorun çözmeye çalışacağız. Sorunlarımızdan 1.'si uyum sorunu. Rakibimiz bir buçuk sezondur ön tarafta aynı 4'lüyle oynarken biz daha yeni bir oluşum içindeyiz. Bizim yapacağımız en önemli şey o hızlı atakları vermeyerek hücuma çıkarken alacağımız pozisyon olacak. Güçlü bir hücum düşünürken, arka tarafı da ihmal etmememiz gerekiyor. Beşiktaş'a avantaj verirsek, maç ortaya gelir. İç sahada oynamanın avantajıyla gücümüzü onlara hissettirmeye çalışacağız.