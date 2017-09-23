"KENDİ TARZIMIZLA GÜCÜMÜZÜ HİSSETTİRECEĞİZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a karşı iç sahada oynamanın avantajını kullanmak istediklerini söyledi.
Dev derbi öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Kocaman, Beşiktaş'a karşı defanstaki duruşlarının belirleyici olacağını söyledi. Rakiplerinin sezona iyi başladığını belirten Kocaman, 'bugün kendi usulümüz ve tarzımızla sorun çözmeye çalışacağız' dedi. İşte Kocaman'ın açıklamaları:
"BEŞİKTAŞ'IN KREDİSİ YÜKSEK"
En önemli konu rakibimizin ön tarafta iyi bir dörtlüsü var. Sezona iyi başladılar. Öz güvenleri yüksek. Oğuzhan da arkadan gelip iyi katkı veriyor. Özgüveni yüksek bie takım lige ve Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başladılar, bu maçta rahat olacaklardır, Bu durum onlara 1. dakikadan 90. dakikaya kadar kredi ve avantaj sağlayacak.
"GÜCÜMÜZÜ ONLARA HİSSETTİRMELİYİZ"
Biz de bugün kendi usulümüz ve tarzımızla sorun çözmeye çalışacağız. Sorunlarımızdan 1.'si uyum sorunu. Rakibimiz bir buçuk sezondur ön tarafta aynı 4'lüyle oynarken biz daha yeni bir oluşum içindeyiz. Bizim yapacağımız en önemli şey o hızlı atakları vermeyerek hücuma çıkarken alacağımız pozisyon olacak. Güçlü bir hücum düşünürken, arka tarafı da ihmal etmememiz gerekiyor. Beşiktaş'a avantaj verirsek, maç ortaya gelir. İç sahada oynamanın avantajıyla gücümüzü onlara hissettirmeye çalışacağız.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:00
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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