Kale Volkan’ın
Aykut Kocaman, son oynanan Alanya maçında Volkan Demirel'i kulübede oturtup Kameni'ye şans vermişti. Bugün ise görev büyük ihtimalle Volkan'ın olacak. Böyle maçları oynamaya alışık olan deneyimli file bekçisi, görev alması halinde kariyerindeki 600'üncü resmi maçına çıkacak. Mehmet Topal'ı da yedek oturtmayı planlayan Aykut Kocaman'ın takımın kaptansız kalmaması adına da kaledeki tercihini Volkan'dan yana yapması bekleniyor.
ZAFER İÇİN GÜZEL BİR GÜN
Dev maç öncesi Fenerbahçe'de kaptanlar da boş durmadı. Volkan Demirel, dün takımla bir toplantı yapıp, bir kez daha derbinin önemini anlattı.
Kazanmaları halinde havalarını bulup lige iyice ağırlıklarını koyacaklarını arkadaşlarına anlatan tecrübeli file bekçisi, "Tüm camia galibiyet için gözümüzün içine bakıyor. Canımızı dişimize takıp Beşiktaş'ı yenmek zorundayız. Yarın zafer için güzel bir gün olacak" dedi. İkinci kaptan Mehmet Topal ise yabancı oyuncularla özel bir toplantı yaptı. Hasan Ali ve Josef de Topal'a bu görevde yardımcı oldu.
ZAFER İÇİN GÜZEL BİR GÜN
Dev maç öncesi Fenerbahçe'de kaptanlar da boş durmadı. Volkan Demirel, dün takımla bir toplantı yapıp, bir kez daha derbinin önemini anlattı.
Kazanmaları halinde havalarını bulup lige iyice ağırlıklarını koyacaklarını arkadaşlarına anlatan tecrübeli file bekçisi, "Tüm camia galibiyet için gözümüzün içine bakıyor. Canımızı dişimize takıp Beşiktaş'ı yenmek zorundayız. Yarın zafer için güzel bir gün olacak" dedi. İkinci kaptan Mehmet Topal ise yabancı oyuncularla özel bir toplantı yaptı. Hasan Ali ve Josef de Topal'a bu görevde yardımcı oldu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:09
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