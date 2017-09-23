Kale 17 maçtır açık!

Sarı-lacivertli takım, oynadığı son 17 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Geçen sezon son 8 resmi maçın tamamında ağlarız havalanan Fenerbahçe, bu sezon ise 9 resmi mücadelede kalesini gole kapatamadı. Sarı-lacivertlilerin gol yemediği son karşılaşma, geçen sezon deplasmanda 1-0 kazandığı Galatasaray derbisiydi...