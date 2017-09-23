Kadıköy sendromu!
F.Bahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı. Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Kanarya, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi. Fenerbahçe, 145 gün sonra seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 12
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