Kadıköy sendromu!

F.Bahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı. Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Kanarya, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi. Fenerbahçe, 145 gün sonra seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.