 Kadıköy sendromu! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Kadıköy sendromu!

    Kadıköy sendromu!
    F.Bahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı. Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Kanarya, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi. Fenerbahçe, 145 gün sonra seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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