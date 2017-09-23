Kadıköy kapalı gişe
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:17
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Katliam
Toplam 67
Yorum
Engin Biz bu adamla yola devam etmek istemiyoruz.maç katili vede hiç işinden anlamiyor.biz hakem makem anlamayiz,sen yanlişlarinla maçi kendin ver
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 14
Yorum
Ajanyorumyazmış Ersun yanal sen misin?
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Katliam
Toplam 67
Yorum
recep macin sike oldugu belli.hepsi fener yüzünden.3 puan icin CASa basvurun.3-0dan mac almak sikeden baska mümkün olmaz.Fener yapinca da olmuyodu
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