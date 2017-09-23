 Kadıköy kapalı gişe – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kadıköy kapalı gişe

    Kadıköy kapalı gişe
    F.Bahçe'nin bugünkü dev mücadeleyi kapalı gişe oynaması bekleniyor. Derbinin tüm biletleri tükenirken, mücadeleyi 50 bin futbolseverin izlemesi bekleniyor. Başakşehir maçında Okul Açık Üst D Blok'ta yer alan taraftarlar, cezaları nedeniyle elektronik biletleri bloke edildiği için stada alınmayacaklar; ancak devir yapabilecekler.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadıköy kapalı gişe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.