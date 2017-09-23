Kadıköy kapalı gişe

F.Bahçe'nin bugünkü dev mücadeleyi kapalı gişe oynaması bekleniyor. Derbinin tüm biletleri tükenirken, mücadeleyi 50 bin futbolseverin izlemesi bekleniyor. Başakşehir maçında Okul Açık Üst D Blok'ta yer alan taraftarlar, cezaları nedeniyle elektronik biletleri bloke edildiği için stada alınmayacaklar; ancak devir yapabilecekler.