 ‘Kadıköy Fener’in kozu’ – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    ‘Kadıköy Fener’in kozu’

    ‘Kadıköy Fener’in kozu’
    Medipol Başakşehir'in kaptanı , Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı, "Beşiktaş oturmuş bir takım; iki sene üst üste şampiyon oldular, oyunlarını her takıma kabul ettirdiler. Fenerbahçe de çıkış arıyor. Son maç onlara moral oldu. Kadıköy'ün havasını yıllarca soluyan biri olarak, kolay değildir Kadıköy'ün atmosferi. Büyük takımların orada işi zordur. Keyifli bir maç olacak" diye konuştu.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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