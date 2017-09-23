Janssen tek forvet
F.Bahçe, Beşiktaş karşısına Janssen'li tek forvetle çıkacak. Solda Valbuena oynayacak, sağda ise sakat Dirar'ın yerine en büyük aday Alper Potuk. Kocaman'ın Mehmet Ekici'yi bu bölgede oynatma ihtimali de var. Orta alan Josef-Ozan-Giulaino'dan kurmayı planlayan sarı-lacivertli çalıştırıcı, Giuliano'lu sağa alıp Alper'i forvet arkasında oynatabilir.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
-
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
-
FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
Janssen tek forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.