 Janssen tek forvet – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    tek forvet

    Janssen tek forvet
    F.Bahçe, Beşiktaş karşısına 'li tek forvetle çıkacak. Solda Valbuena oynayacak, sağda ise sakat Dirar'ın yerine en büyük aday Alper Potuk. Kocaman'ın Mehmet Ekici'yi bu bölgede oynatma ihtimali de var. Orta alan Josef-Ozan-Giulaino'dan kurmayı planlayan sarı-lacivertli çalıştırıcı, Giuliano'lu sağa alıp Alper'i forvet arkasında oynatabilir.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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