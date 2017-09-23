 Janssen: Sonuna kadar savaşacağız – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    : Sonuna kadar savaşacağız

    Janssen: Sonuna kadar savaşacağız
    Beşiktaş'a karşı tek forvet olarak sahaya çıkması beklenen Vincent Janssen, derbiyi kazanma adına inançlarının en üst düzeyde olduğunu söyledi. Hollandalı golcü, "İyi çalıştık. Kendimize ise inanıyoruz ve her yönüyle hazırız. Umarım taraftarlarımızda aynı bizler gibi hazırdır. Saha içinde maçın sonuna kadar taraftarımız için savaşacağız" dedi.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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