Janssen: Sonuna kadar savaşacağız
Beşiktaş'a karşı tek forvet olarak sahaya çıkması beklenen Vincent Janssen, derbiyi kazanma adına inançlarının en üst düzeyde olduğunu söyledi. Hollandalı golcü, "İyi çalıştık. Kendimize ise inanıyoruz ve her yönüyle hazırız. Umarım taraftarlarımızda aynı bizler gibi hazırdır. Saha içinde maçın sonuna kadar taraftarımız için savaşacağız" dedi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:51
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