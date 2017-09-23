 Janssen: “Çılgın bir maçtı” – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    : “Çılgın bir maçtı”

    <a href="/index/janssen?id=4d937f98-c44e-4e91-ab96-1b55ed5c9820" class="" rel="tag">Janssen</a>: “Çılgın bir maçtı”

    ’nin Hollandalı golcüsü Vincent , Beşiktaş maçıyla ilgi, “Çılgın bir maçtı” yorumunda bulundu.

    , Süper Lig'in 6. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 'nin Hollandalı golcüsü Vincent , "Türkiye'deki ilk derbi maçıma çıktım. Keyif aldığımı söyleyebilirim. Maçta kırmızı kartlar vardı, penaltılar vardı ama sonucunda biz kazandık. 3 puanla evimize gittiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

    "Hakem her zaman elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor"
    Hakem Ali Palabıyık'ın performansının sorulması üzerine yıldız futbolcu, "Çok zor bunlar ilgili konuşmak. Hakem üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Hakem her zaman elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor. Maç içerisinde kararların doğru mu, yanlış mı? Diye göremedim. Daha sonradan izlemem lazım. Çılgın bir maçtı. Çılgın bir atmosfer vardı. Hakemin her şeyi görmesini zorlaştıran bir atmosfer vardı. Maç içinde her şey hızlı gelişiyor" şeklinde konuştu

    'in sarı-lacivertli taraftarlara da oluşturdukları güzel ortam için teşekkür etti. Hollandalı golcü ayrıca gol ihtimali olduğu her yerde kaleye gitmeye çalıştığını söyledi.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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