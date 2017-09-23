Janssen: “Çılgın bir maçtı”
Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Beşiktaş maçıyla ilgi, “Çılgın bir maçtı” yorumunda bulundu.
"Hakem her zaman elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor"
Hakem Ali Palabıyık'ın performansının sorulması üzerine yıldız futbolcu, "Çok zor bunlar ilgili konuşmak. Hakem üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Hakem her zaman elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor. Maç içerisinde kararların doğru mu, yanlış mı? Diye göremedim. Daha sonradan izlemem lazım. Çılgın bir maçtı. Çılgın bir atmosfer vardı. Hakemin her şeyi görmesini zorlaştıran bir atmosfer vardı. Maç içinde her şey hızlı gelişiyor" şeklinde konuştu
Janssen'in sarı-lacivertli taraftarlara da oluşturdukları güzel ortam için teşekkür etti. Hollandalı golcü ayrıca gol ihtimali olduğu her yerde kaleye gitmeye çalıştığını söyledi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:58
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
Janssen: “Çılgın bir maçtı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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