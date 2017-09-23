 İŞTE VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA İLK TEPKİSİ – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    İŞTE VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA İLK TEPKİSİ

    İŞTE VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA İLK TEPKİSİ

    Fenerbahçe'nin derbi maça kalede hangi isimle çıkacağı tüm hafta konuşulmuştu ve bugün Aykut Kocaman kaleyi Kameni'ye teslim etti.

    Tecrübeli hocanın bu seçimi nedeniyle Volkan'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu. Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başlaması nedeniyle takımla birlikte ısınma hareketlerine çıkmayan tecrübeli kaleci bu akşam ise aynı davranışı sergilemedi. Volkan arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıktı ve ısınma hareketlerine katıldı.

    İşte o fotoğraf...









    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:54
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