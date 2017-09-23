Her yer derbi
Beşiktaş’la ilgili tüm verilerin ve analizlerin yanı sıra ezeli rekabetteki atmosferi yansıtan görüntüleri içeren bir bant hazırlatan sarı-lacivertli teknik adam, hafta boyunca Samandıra’nın her noktasından yayın yaptırdı
F.Bahçe'de bugünkü derbi belki de "olmak ya da olmamak" anlamı taşıyor. Muhtemel bir yenilgi, ligde sadece 6 hafta geri kalmışken zirve ile puan farkının bir anda 8'e çıkması demek olacak. Bu tabloyu Aykut Kocaman aklına dahi getirmek istemiyor... İşi sıkı tutan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, dev maçta tüm planlarını "zafer" üzerine kurmuş durumda. Ancak Aykut Kocaman, bunun kolay olmadığını çok iyi biliyor. İşi şansa bırakmaya ise hiç mi hiç niyeti yok.
ADETA BEYİNLERİNİ YIKADI
Hafta boyunca sürekli ders çalışıp, kurmaylarıyla birlikte galibiyet üzerine kurulu bir oyun şablonu hazırlayan Kocaman, futbolcularının kafasına da bunu kazıdı. Kocaman, Beşiktaş'la ilgili tüm verileri ve analizleri bant haline getirip, kapalı devre TV yayını ile Samandıra Tesisleri'nin her noktasından futbolcularının izlemesini sağladı. Toplantı salonunda, restoranda, odalarda ve dinlenme alanlarında hep bu görüntüler ekrana getirildi. PSİKOLOJİK
ÜSTÜNLÜK KOZU
Kocaman, ezeli rekabeti yansıtan özel anlara ve öykülere de yer verdirdiği görüntülerde, oyuncularının maçlarda yaptığı hataları ve yanlışları da yansıttı. Futbolcularının adeta beynini yıkayan tecrübeli hoca; derbilerde, özellikle de Kadıköy derbilerinde psikolojik üstünlüğün her zaman Fenerbahçe'de olduğunun öğrencileri tarafından fark edilmesini sağlamaya çalıştı.
Emre BOL
ADETA BEYİNLERİNİ YIKADI
Hafta boyunca sürekli ders çalışıp, kurmaylarıyla birlikte galibiyet üzerine kurulu bir oyun şablonu hazırlayan Kocaman, futbolcularının kafasına da bunu kazıdı. Kocaman, Beşiktaş'la ilgili tüm verileri ve analizleri bant haline getirip, kapalı devre TV yayını ile Samandıra Tesisleri'nin her noktasından futbolcularının izlemesini sağladı. Toplantı salonunda, restoranda, odalarda ve dinlenme alanlarında hep bu görüntüler ekrana getirildi. PSİKOLOJİK
ÜSTÜNLÜK KOZU
Kocaman, ezeli rekabeti yansıtan özel anlara ve öykülere de yer verdirdiği görüntülerde, oyuncularının maçlarda yaptığı hataları ve yanlışları da yansıttı. Futbolcularının adeta beynini yıkayan tecrübeli hoca; derbilerde, özellikle de Kadıköy derbilerinde psikolojik üstünlüğün her zaman Fenerbahçe'de olduğunun öğrencileri tarafından fark edilmesini sağlamaya çalıştı.
Emre BOL
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:15
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