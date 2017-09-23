Her yer derbi

F.Bahçe'de bugünkü derbi belki deanlamı taşıyor. Muhtemel bir yenilgi, ligde sadece 6 hafta geri kalmışken zirve ile puan farkının bir anda 8'e çıkması demek olacak. Bu tabloyuaklına dahi getirmek istemiyor...sıkı tutan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, dev maçta tüm planlarınıüzerine kurmuş durumda. Ancak Aykut Kocaman, bunun kolay olmadığını çok iyi biliyor. İşi şansa bırakmaya ise hiç mi hiç niyeti yok.Hafta boyunca sürekli ders çalışıp, kurmaylarıyla birliktekurulu bir oyun şablonu hazırlayan Kocaman, futbolcularının kafasına da bunu kazıdı. Kocaman, Beşiktaş'la ilgilibant haline getirip, kapalı devre TV yayını ile'nin her noktasından futbolcularının izlemesini sağladı. Toplantı salonunda, restoranda, odalarda ve dinlenme alanlarında hep bu görüntüler ekrana getirildi.Kocamanezeli rekabeti yansıtan özel anlara ve öykülere de yer verdirdiği görüntülerde, oyuncularının maçlarda yaptığı hataları ve yanlışları da yansıttı. Futbolcularının adeta beynini yıkayan tecrübeli hoca; derbilerde, özellikle de Kadıköy derbilerindeher zaman Fenerbahçe'de olduğunun öğrencileri tarafından fark edilmesini sağlamaya çalıştı.