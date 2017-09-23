‘Full’ beklentisi var
F.Bahçe'nin bugünkü dev mücadeleyi kapalı gişe oynaması bekleniyor. Derbinin tüm biletleri tükenirken, mücadeleyi 50 bin futbolseverin izlemesi bekleniyor. Başakşehir maçında Okul Açık Üst D Blok'ta yer alan taraftarlar, cezaları nedeniyle elektronik biletleri bloke edildiği için stada alınmayacaklar; ancak devir yapabilecekler.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
-
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
-
FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
‘Full’ beklentisi var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.