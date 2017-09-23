FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU!
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş maçında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İki takımın da 10 kişi kaldığı maçın 75. dakikasında sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı.
Fenerbahçe'de savunmanın solunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım sakatlandı. Maça devam edemeyen Hasan Ali, sedyeyle kenara alındı ve yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:13
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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