 FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU!

    FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU!

    Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş maçında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İki takımın da 10 kişi kaldığı maçın 75. dakikasında sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı.

    Fenerbahçe'de savunmanın solunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım sakatlandı. Maça devam edemeyen Hasan Ali, sedyeyle kenara alındı ve yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:13
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