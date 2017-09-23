FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN 11'LERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan doruklara çıktı. Kadıköy'deki zorlu mücadeleye kısa bir zaman kaldı.

Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk ediyor. Avrupa'ya erken veda eden ve lige kötü giriş yapan Kanarya, derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Geçtiğimiz haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek ikide iki yapıp çıkış yakalamanın hedefinde. İlk 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alan Sarı Lacivertliler'in 8 puanı bulunuyor.

Beşiktaş ise 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 13 puanı bulunan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek 12 yıllık hasrete son verip moral kazanmayı hedefliyor.





Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 11'i: Kameni, Isla, Neto, Roman, Hasan Ali, Josef, Ozan, Ekici, Giuliano, Valbuena, JanssenBeşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında 11'i: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun