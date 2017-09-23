FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN 11'LERİ BELLİ OLDU!
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan doruklara çıktı. Kadıköy'deki zorlu mücadeleye kısa bir zaman kaldı.
Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk ediyor. Avrupa'ya erken veda eden ve lige kötü giriş yapan Kanarya, derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Geçtiğimiz haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek ikide iki yapıp çıkış yakalamanın hedefinde. İlk 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alan Sarı Lacivertliler'in 8 puanı bulunuyor.
Beşiktaş ise 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 13 puanı bulunan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek 12 yıllık hasrete son verip moral kazanmayı hedefliyor.
İşte Fenerbahçe'nin 11'i:
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 11'i: Kameni, Isla, Neto, Roman, Hasan Ali, Josef, Ozan, Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında 11'i: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:09
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI
Toplam 58
Yorum
oflu 61 Fatih Terim gelsin . evde 60 tane forma var. hepsini yakarım.Trabzonsporu bir daha hatırlamam.
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TRABZON'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Toplam 7
Yorum
seko 3-0 galipken şampiyonluk hedefli takımın 4 gol yemesini seyreden bir adamı da onu savunanıda sileriz ,neymiş istikrarmış beep...beep
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN 11'LERİ BELLİ OLDU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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