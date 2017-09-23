 FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN 11'LERİ BELLİ OLDU! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    VE 'IN 11'LERİ BELLİ OLDU!

    FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN 11'LERİ BELLİ OLDU!

    Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

    derbisi öncesinde heyecan doruklara çıktı. Kadıköy'deki zorlu mücadeleye kısa bir zaman kaldı.

    Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk ediyor. Avrupa'ya erken veda eden ve lige kötü giriş yapan Kanarya, derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

    Geçtiğimiz haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek ikide iki yapıp çıkış yakalamanın hedefinde. İlk 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alan Sarı Lacivertliler'in 8 puanı bulunuyor.

    Beşiktaş ise 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 13 puanı bulunan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek 12 yıllık hasrete son verip moral kazanmayı hedefliyor.

    Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

    İşte Fenerbahçe'nin 11'i:

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 11'i: Kameni, Isla, Neto, Roman, Hasan Ali, Josef, Ozan, Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında 11'i: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:09
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