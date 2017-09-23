 FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ | CANLI – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ | CANLI

    Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 19.30'da başladı.

    derbisi öncesinde heyecan doruklara çıktı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede 19.30'da başladı.

    Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk ediyor. Avrupa'ya erken veda eden ve lige kötü giriş yapan Kanarya, derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

    Geçtiğimiz haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek ikide iki yapıp çıkış yakalamanın hedefinde. İlk 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alan Sarı Lacivertliler'in 8 puanı bulunuyor.

    Beşiktaş ise 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 13 puanı bulunan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek 12 yıllık hasrete son verip moral kazanmayı hedefliyor.



    Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Roman, Hasan Ali, Josef, Ozan, Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

    Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:21
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