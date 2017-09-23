FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ | CANLI
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 19.30'da başladı.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan doruklara çıktı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede 19.30'da başladı.
Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk ediyor. Avrupa'ya erken veda eden ve lige kötü giriş yapan Kanarya, derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Geçtiğimiz haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek ikide iki yapıp çıkış yakalamanın hedefinde. İlk 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alan Sarı Lacivertliler'in 8 puanı bulunuyor.
Beşiktaş ise 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 13 puanı bulunan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek 12 yıllık hasrete son verip moral kazanmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Roman, Hasan Ali, Josef, Ozan, Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen
Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:21
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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