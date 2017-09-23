 FENERBAHÇE 0-1 BEŞİKTAŞ – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    0-1

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">FENERBAHÇE</a> 0-1 <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">BEŞİKTAŞ</a>

    21 Yaş Altı Futbol Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etti.

    Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda , Mustafa'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından 13 puana yükselirken, 12 puanda kaldı.

    ELJIF ELMAS KADRODA YER ALMADI
    Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak lisansının geç çıkması nedeniyle kadrosunda yer veremediği Eljif Elmas, U21 maçında da yer almadı. Ocak ayından sonra Fenerbahçe'nin as kadrosunda forma giyebilecek olan 17 yaşındaki Makedon oyuncu, Ocak ayına kadar U21 takımında forma giyecek.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:13
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