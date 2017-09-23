FENERBAHÇE 0-1 BEŞİKTAŞ
21 Yaş Altı Futbol Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda Beşiktaş, Mustafa'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 13 puana yükselirken, Fenerbahçe 12 puanda kaldı.
ELJIF ELMAS KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak lisansının geç çıkması nedeniyle kadrosunda yer veremediği Eljif Elmas, U21 maçında da yer almadı. Ocak ayından sonra Fenerbahçe'nin as kadrosunda forma giyebilecek olan 17 yaşındaki Makedon oyuncu, Ocak ayına kadar U21 takımında forma giyecek.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:13
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
-
Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
FENERBAHÇE 0-1 BEŞİKTAŞ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.