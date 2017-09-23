 Ekici: Özgüvenimiz üst düzey, kazanırız – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Ekici: Özgüvenimiz üst düzey, kazanırız

    Ekici: Özgüvenimiz üst düzey, kazanırız
    MEHMET Ekici, derbi için hazırlanan maç günlüğünü kitapçığına verdiği demeçte, "Galibiyet coşkusunu doyasıya yaşamak istiyorum" dedi. Zor bir mücadele olacağını belirten Ekici, "Şampiyon olmak istiyorsak bu tür maçları kazanmalıyız. Alanya maçıyla özgüvenimiz yükseldi, şimdi daha moralli ve daha uyumlu bir takımız. Çok yetenekli, kariyerli ve bu tür gerilim seviyesi yüksek maçları oynamayı iyi bilen isimlere sahibiz. Galip gelip taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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