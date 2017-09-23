Ekici: Özgüvenimiz üst düzey, kazanırız
MEHMET Ekici, derbi için hazırlanan maç günlüğünü kitapçığına verdiği demeçte, "Galibiyet coşkusunu doyasıya yaşamak istiyorum" dedi. Zor bir mücadele olacağını belirten Ekici, "Şampiyon olmak istiyorsak bu tür maçları kazanmalıyız. Alanya maçıyla özgüvenimiz yükseldi, şimdi daha moralli ve daha uyumlu bir takımız. Çok yetenekli, kariyerli ve bu tür gerilim seviyesi yüksek maçları oynamayı iyi bilen isimlere sahibiz. Galip gelip taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
-
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
-
FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
Ekici: Özgüvenimiz üst düzey, kazanırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.