Derbi kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe'nin sakatlıklarla başı belada... Dirar ve Van Persie'nin ardından Martin Skrtel'in de Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği belli oldu. Kasığındaki ağrıları devam eden Slovak yıldızın yeniden sakatlanması halinde uzun süre sahalardan uzak kalma riski bulunuyor. Dünkü antrenmanda bir iğne daha olan Skrtel'e doktorların bu sabahki kontroller sonrası 'Oynayamaz' raporu verdi.Bu gelişme sonrası Aykut Kocaman'ın savunma hattından nasıl bir değişikliğe gideceği merak ediliyor.