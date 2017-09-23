Derbi kadrosundan çıkartıldı
Fenerbahçe'de Martin Skrtel, bu akşam Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçın kadrosundan çıkarıldı.
Bu gelişme sonrası Aykut Kocaman'ın savunma hattından nasıl bir değişikliğe gideceği merak ediliyor.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:23
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 39
Yorum
FARUK Merhaba fatih terim bitmiştir velevki trabzona alınması hiçte iyi olacağını sanmam alnırsa trabzon taraftar kaybına uğrayacağına inanıyorum
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Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti
Toplam 4
Yorum
yunus eliniz kolunuz oynamasın beşiktaş ağır taştır.
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 13
Yorum
ts61 Ortada yönetici yok. ersun herşeyi yönetiyor. ikisi beraber gitmeli bu rezillikten sonra istifa ederler artık.trabzonun tarihine geçtiniz
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