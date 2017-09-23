 Derbi kadrosundan çıkartıldı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Derbi kadrosundan çıkartıldı

    Derbi kadrosundan çıkartıldı

    Fenerbahçe'de Martin Skrtel, bu akşam Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçın kadrosundan çıkarıldı.

    Fenerbahçe'nin sakatlıklarla başı belada... Dirar ve Van Persie'nin ardından Martin Skrtel'in de Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği belli oldu. Kasığındaki ağrıları devam eden Slovak yıldızın yeniden sakatlanması halinde uzun süre sahalardan uzak kalma riski bulunuyor. Dünkü antrenmanda bir iğne daha olan Skrtel'e doktorların bu sabahki kontroller sonrası 'Oynayamaz' raporu verdi.

    Bu gelişme sonrası Aykut Kocaman'ın savunma hattından nasıl bir değişikliğe gideceği merak ediliyor.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi kadrosundan çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.