"BEŞİKTAŞ'IN 2 PENALTISI VERİLMEDİ"
Derbinin düdüğü Ali Palabıyık'ın çaldığı ve çalmadığı penaltılar Beşiktaş cephesini çileden çıkarttı! Aleyhine 2 penaltı çalınan siyah-beyazlıların, Ozan Tufan'ın eline çarpan ve Hasan Ali'nin Cenk'in bileğine bastığı pozisyonlarda penaltı beklentisi karşılık bulmadı. Mücadelenin 70. dakikasında Cenk Tosun ceza sahasında kendisine yapılan hareket sonrası penaltı bekledi.
OZAN TUFAN'DAN ELLE MÜDAHALE!
İlk yarının son dakikasında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın eline çarpan toptan sonra siyah-beyazlılar penaltı itirazlarında bulundu. Bu pozisyonda maçın hakemi 'devam' kararı verirken, karar tartışmalara neden oldu.
CENK SAKATLANDI, PALABIYIK DEVAM DEDİ
Mücadelenin 70. dakikasında ise Cenk Tosun ceza sahasında kendisine yapılan hareket sonrası penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık'ın devam kararı vermesi sonrası yoğun itirazlarda bulunan Cenk, pozisyonun net penaltı olduğu ve aşil tendonuna doğru basıldığı hakeme anlatmaya çalıştı.
Ancak Palabıyık itirazları dikkate almadı ve oyuna devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
İşte o yorumlardan bazıları:
-Hasan Ali'nin Cenk Tosun'a yaptığı net penaltı ve kart.
-Cenk Tosun'un net penaltısı verilmedi az önce. Ali Palabıyık facia bir yönetim sergiliyor.
-Cenk Tosun un ayağına daha nasıl basacak penaltı için
-Penaltı vermeniz için Cenk Tosun'un bileğinin mi kırılması lazım?
-Ali Palabıyık Neler yapıyor öyle yaa. Cenk tosun un pozisyonu penaltı.
- Fenerbahçe 2 penaltı attı, Beşiktaş'ın 2 penaltısı verilmedi! Düdüğünü as Ali Palabıyık!
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:43
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
"BEŞİKTAŞ'IN 2 PENALTISI VERİLMEDİ" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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