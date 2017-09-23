 ‘Aziz Yıldırım, Alex’i reddetti’ – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    ‘Aziz Yıldırım, Alex’i reddetti’

    ‘Aziz Yıldırım, Alex’i reddetti’
    "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli belgeselin yönetmeni Carlos Adriano Rattmann, 'nın Ülker Stadı'nda görüntüsünü almak istediklerini ancak buna izin verilmediğini söyledi. Alex'in Türkiye'ye vedasını onurlandırmak için Coritiba ve Fenerbahçe arasında bir maç oynanmasını teklif etmek istediklerini belirten Rattman, "Ancak hem Alex'i statta görüntüleyemedik hem de bu maçı organize edemedik. Aziz Yıldırım, basitçe bunu istemedi" açıklamasını yaptı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:09
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