‘Aziz Yıldırım, Alex’i reddetti’
"Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli belgeselin yönetmeni Carlos Adriano Rattmann, Alex de Souza'nın Ülker Stadı'nda görüntüsünü almak istediklerini ancak buna izin verilmediğini söyledi. Alex'in Türkiye'ye vedasını onurlandırmak için Coritiba ve Fenerbahçe arasında bir maç oynanmasını teklif etmek istediklerini belirten Rattman, "Ancak hem Alex'i statta görüntüleyemedik hem de bu maçı organize edemedik. Aziz Yıldırım, basitçe bunu istemedi" açıklamasını yaptı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
-
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
-
FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
‘Aziz Yıldırım, Alex’i reddetti’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.