AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Beşiktaş maçında da kaleyi Kameni'ye teslim etti.
VOLKAN DEMİREL DEVRİ SONA MI ERİYOR?
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında kaleyi koruyan ve kaleye gelen 2 şuttan 1'ni yiyen Volkan Demirel, Beşiktaş maçında da sahada olamayacak. Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı "Kalemize gelen 16 şuttan 8'i gol oldu" açıklamasının ardından formayı kaybeden Volkan Demirel'in tecrübesinden dolayı (Kadıköy'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı forma giydiği hiçbir maçta gol yemedi) derbide sahada olacağı tahmin ediliyordu. Bu yöndeki beklentilerin aksine, tecrübeli teknik adam en kritik maçta her fırsatta Fenerbahçe formasını 40 yaşına kadar giymek istediğini dile getiren Volkan'ı yedek soyundurdu.
BU TERCİHE VOLKAN'IN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU
Aykut Kocaman'ın bu tercihe nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Tecrübeli kaleci, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başladığı için takımla birlikte ısınmaya çıkmamış ve tepki göstermişti.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:02
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI
Toplam 58
Yorum
oflu 61 Fatih Terim gelsin . evde 60 tane forma var. hepsini yakarım.Trabzonsporu bir daha hatırlamam.
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TRABZON'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Toplam 7
Yorum
seko 3-0 galipken şampiyonluk hedefli takımın 4 gol yemesini seyreden bir adamı da onu savunanıda sileriz ,neymiş istikrarmış beep...beep
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