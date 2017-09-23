AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!

VOLKAN DEMİREL DEVRİ SONA MI ERİYOR?

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında kaleyi koruyan ve kaleye gelen 2 şuttan 1'ni yiyen Volkan Demirel, Beşiktaş maçında da sahada olamayacak. Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı "Kalemize gelen 16 şuttan 8'i gol oldu" açıklamasının ardından formayı kaybeden Volkan Demirel'in tecrübesinden dolayı (Kadıköy'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı forma giydiği hiçbir maçta gol yemedi) derbide sahada olacağı tahmin ediliyordu. Bu yöndeki beklentilerin aksine, tecrübeli teknik adam en kritik maçta her fırsatta Fenerbahçe formasını 40 yaşına kadar giymek istediğini dile getiren Volkan'ı yedek soyundurdu.

BU TERCİHE VOLKAN'IN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Aykut Kocaman'ın bu tercihe nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Tecrübeli kaleci, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başladığı için takımla birlikte ısınmaya çıkmamış ve tepki göstermişti.