 Alper’le 4 yıl daha – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Alper’le 4 yıl daha

    Alper’le 4 yıl daha
    F.Bahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcusu Alper ile 4 yıl daha anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Alper'in adı G.Saray ile transfer dedikodularına da karışmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın oyuncularından ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuzun imza töreni ile ilgili detaylar haftaya açıklanacaktır" denildi.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:09
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