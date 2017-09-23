Alper’le 4 yıl daha
F.Bahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcusu Alper ile 4 yıl daha anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Alper'in adı G.Saray ile transfer dedikodularına da karışmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın oyuncularından Alper Potuk ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuzun imza töreni ile ilgili detaylar haftaya açıklanacaktır" denildi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:09
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