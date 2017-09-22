 Zordur Fenerbahçeli olmak – Fotomaç – 22 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Zordur Fenerbahçeli olmak

    Zordur Fenerbahçeli olmak

    Kameni, Soldado, Isla, Giuliano ve Neto’ya rehberlik ettiğini söyleyen Josef, “Onlara Fenerbahçe’nin yüklediği sorumluluğu ve baskıyı anlatıyorum” dedi

    Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, FB TV'ye verdiği röportajda, Fenerbahçeli olmanın ağır bir sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Kameni, Soldado, Isla, Giuliano ve Neto ile ortak bir dil konuşmamızdan dolayı Fenerbahçe'den ve Fenerbahçe'nin yüklediği sorumluluklardan bahsediyorum.

    Bu formanın üzerimizde yarattığı baskıdan, sorumluluktan bahsediyorum, giydiğimiz formanın verdiği sorumluluğunun farkında olmaları gerektiğini anlatıyorum" dedi.

    Aykut Kocaman'la "değişim" yaşadıklarını sözlerine ekleyen sambacı, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl daha ön taraftaydım, bu sezon stoperlerin işini kolaylaştırmak adına biraz daha geride kalıyorum. Josef'te 'gayret' hiçbir zaman eksik olmaz. Bu her zaman böyle devam edecek."

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zordur Fenerbahçeli olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.