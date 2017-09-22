Zordur Fenerbahçeli olmak
Kameni, Soldado, Isla, Giuliano ve Neto’ya rehberlik ettiğini söyleyen Josef, “Onlara Fenerbahçe’nin yüklediği sorumluluğu ve baskıyı anlatıyorum” dedi
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, FB TV'ye verdiği röportajda, Fenerbahçeli olmanın ağır bir sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Kameni, Soldado, Isla, Giuliano ve Neto ile ortak bir dil konuşmamızdan dolayı Fenerbahçe'den ve Fenerbahçe'nin yüklediği sorumluluklardan bahsediyorum.
Bu formanın üzerimizde yarattığı baskıdan, sorumluluktan bahsediyorum, giydiğimiz formanın verdiği sorumluluğunun farkında olmaları gerektiğini anlatıyorum" dedi.
Aykut Kocaman'la "değişim" yaşadıklarını sözlerine ekleyen sambacı, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl daha ön taraftaydım, bu sezon stoperlerin işini kolaylaştırmak adına biraz daha geride kalıyorum. Josef'te 'gayret' hiçbir zaman eksik olmaz. Bu her zaman böyle devam edecek."
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
Zordur Fenerbahçeli olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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