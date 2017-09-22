Zordur Fenerbahçeli olmak

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, FB TV'ye verdiği röportajda, Fenerbahçeli olmanın ağır bir sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Kameni, Soldado, Isla, Giuliano ve Neto ile ortak bir dil konuşmamızdan dolayı Fenerbahçe'den ve Fenerbahçe'nin yüklediği sorumluluklardan bahsediyorum.

Bu formanın üzerimizde yarattığı baskıdan, sorumluluktan bahsediyorum, giydiğimiz formanın verdiği sorumluluğunun farkında olmaları gerektiğini anlatıyorum" dedi.



Aykut Kocaman'la "değişim" yaşadıklarını sözlerine ekleyen sambacı, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl daha ön taraftaydım, bu sezon stoperlerin işini kolaylaştırmak adına biraz daha geride kalıyorum. Josef'te 'gayret' hiçbir zaman eksik olmaz. Bu her zaman böyle devam edecek."