Terim, alacaklarının peşine düştü
TFF tarafından Milli Takımlar'daki görevine son verilen Fatih Terim, tazminatını alamadığı gerekçesiyle federasyona ihtarname çektirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 26 Temmuz'da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden aldığı Fatih Terim, alacakları için TFF'ye ihtarname gönderdi.
1 YILLIK ALACAKLARINI İSTEDİ
Terim'in avukatı tarafından çekilen ihtarnamede, sözleşmede yer alan 1 yıllık alacaklar istendi.
SENELİK 3.5 MİLYON EURO KAZANIYORDU
Terim, TFF ile 15 Kasım 2013'te imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre, başarı primleri hariç senede 3.5 milyon Euro (14.6 milyon TL) ücret alıyordu. Bitimine 16 ay kala mukavelesi tek taraflı olarak feshedilen 64 yaşındaki teknik adam,TFF'den 12 aylık alacaklarını talep etti.
2 AY BEKLEDİ
Terim ile Demirören, 26 Temmuz'da TFF'nin Levent'teki binasında yaptıkları görüşmede, tazminat için 3.5 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaşmaya varmış, ancak bu anlaşma resmi yazıya dökülmemişti. Fatih Terim'in, aradan geçen 2 aylık sürede kendisine herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle avukatı aracılığıyla ihtarname gönderdiği bildirildi.
ALACAKLARININ TAMAMI 4.6 MİLYON EURO
İzmir'in Çeşme ilçesinde damatları ve korumalarıyla birlikte Yüzevler Kebapçısı'nı basmasının ardından görevine son verilen Terim, sözleşmeye göre kalan alacaklarının tamamını isteseydi, 4.66 milyon Euro'ya hak kazanacaktı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:21
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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