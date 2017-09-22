Süper lig’in en yaşlısı F.Bahçe
Sarı-lacivertlilerin beş lig maçının kadrosunun ortalama yaşı 29.98
SÜPER Lig'in en yaşlı takımı, geride kalan 5 haftada 29.98 yaş ortalamasıyla sahada yer alan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri 29.84'le Göztepe, 29.72'la Başakşehir, 29.71 ile Antalya ve 29.68'le yaş ortalaması ile Beşiktaş takip ediyor. Süper Lig'in en genç takımı ise 26.80 yaş ortalamasıyla G.Birliği. Başkent ekibini Kasımpaşa (27.32) ve Bursaspor (27.53) izledi.
AVRUPA'NIN EN YAŞLISIYIZ
UEFA'YA bağlı 31 Avrupa Ligi arasında en yaşlı lig 28.63 ortalama ile Türkiye Süper Ligi. Avrupa'nın en genç ligi ise 24.50 yaş ortalamasıyla Slovenya Ligi. Süper Lig, Güney Kıbrıs 1. Ligi'nden (yüzde 81.5) sonra en fazla yabancı oynatma oranına sahip ikinci (yüzde 73) lig.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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