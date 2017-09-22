Süper lig’in en yaşlısı F.Bahçe

SÜPER Lig'in en yaşlı takımı, geride kalan 5 haftada 29.98 yaş ortalamasıyla sahada yer alan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri 29.84'le Göztepe, 29.72'la Başakşehir, 29.71 ile Antalya ve 29.68'le yaş ortalaması ile Beşiktaş takip ediyor. Süper Lig'in en genç takımı ise 26.80 yaş ortalamasıyla G.Birliği. Başkent ekibini Kasımpaşa (27.32) ve Bursaspor (27.53) izledi.

AVRUPA'NIN EN YAŞLISIYIZ

UEFA'YA bağlı 31 Avrupa Ligi arasında en yaşlı lig 28.63 ortalama ile Türkiye Süper Ligi. Avrupa'nın en genç ligi ise 24.50 yaş ortalamasıyla Slovenya Ligi. Süper Lig, Güney Kıbrıs 1. Ligi'nden (yüzde 81.5) sonra en fazla yabancı oynatma oranına sahip ikinci (yüzde 73) lig.