Lens'e tepki olur mu?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla ilk kez Kadıköy'e geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında yarın Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. Bu dev maç öncesinde siyah-beyazlılar 13 puanla zirveye ortak durumda, Fenerbahçe ise 8 puanla 8. sırada.

İKİ KULÜP DE LENS'İ İSTEMİŞTİ

Cumartesi günü galibiyet için karşı karşıya gelecek Türk futbolunun iki dev ekibi, transfer döneminde ise Jeremain Lens'in transferi konusunda karşı karşıya gelmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Hollandalı oyuncu, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmıştı.

İLK KEZ KADIKÖY'E ÇIKIYOR

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk kez Kadıköy'e gelecek olan Lens'e Fenerbahçeli taraftarların nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncuyu protesto mu edecek yoksa sükunetini koruyarak derbiye mi odaklanacak bunu yarın akşam göreceğiz.



LENS UYARILDI

Bu arada Beşiktaş teknik heyetinin Fenerbahçe'nin stadında yaşanabilecek gerginlikler öncesinde Lens'e uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya tahriklere kapılmaması gerektiği söylenirken "Statta ne olursa olsun sakin kal" denildi.