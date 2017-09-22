Lens'e tepki olur mu?
Transfer döneminde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı tercih eden Lens'e sarı-lacivertli taraftarların yarın nasıl tepki vereceği merak konusu...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla ilk kez Kadıköy'e geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında yarın Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. Bu dev maç öncesinde siyah-beyazlılar 13 puanla zirveye ortak durumda, Fenerbahçe ise 8 puanla 8. sırada.
İKİ KULÜP DE LENS'İ İSTEMİŞTİ
Cumartesi günü galibiyet için karşı karşıya gelecek Türk futbolunun iki dev ekibi, transfer döneminde ise Jeremain Lens'in transferi konusunda karşı karşıya gelmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Hollandalı oyuncu, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmıştı.
İLK KEZ KADIKÖY'E ÇIKIYOR
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk kez Kadıköy'e gelecek olan Lens'e Fenerbahçeli taraftarların nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncuyu protesto mu edecek yoksa sükunetini koruyarak derbiye mi odaklanacak bunu yarın akşam göreceğiz.
LENS UYARILDI
Bu arada Beşiktaş teknik heyetinin Fenerbahçe'nin stadında yaşanabilecek gerginlikler öncesinde Lens'e uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya tahriklere kapılmaması gerektiği söylenirken "Statta ne olursa olsun sakin kal" denildi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:13
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Terim, alacaklarının peşine düştü
Toplam 28
Yorum
acg TFF nunu ve Türk milli takımını küçük düşürücü eylemler nedeni ile kendisine hak etmediği 1 kuruş verilmemeli.Yetimlerin,gazilerin.. parası
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 9
Yorum
............. bizden4.2M€ iste bjkye 2.2m€ git sonra tepki olur mu değil dolar euro tl sterlin ne varsa atın!!!!!!!!!!!!!
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 9
Yorum
............. bizden4.2M€ iste bjkye 2.2m€ git sonra tepki olur mu değil dolar euro tl sterlin ne varsa atın!!!!!!!!!!!!!
Lens'e tepki olur mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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