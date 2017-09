Futbolun efsaneleri derbiyi konuştu

Futbolun iki efsanesi Fenerbahçe-Beşiktaş maçını konuştu.

Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Rıdvan Dilmen ve Beşiktaş'ın efsaneleri arasına giren Metin Tekin, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını konuştular. Sabah Gazetesi'nde yer alan haber şöyle;



6 SORU 6 CEVAP



SORU: 1

Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın artıları ve eksileri neler?



SORU: 2

Fenerbahçe'nin kadrosu mu, Beşiktaş'ın kadrosu mu daha iyi?



SORU: 3

Öne çıkan ve maçın kaderini etkileyecek isimler kimler olur?



SORU: 4

Fenerbahçe yenilirse yarıştan kopar mı? Beşiktaş'ın kaybı bu sezon yakaladığı müthiş havayı bitirir mi?



SORU: 5

Teknik adamlar için bu derbi nasıl geçer? Öncelik kaybetmemek mi olur? Sizce nasıl bir taktikle sahada olmalılar?



SORU: 6

Fenerbahçe bu sezon evinde kazanamadı. Beşiktaş ise 12 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor. Kadıköy'ün skora katkısı ne olur?



Rıdvan DİLMEN

Fenerbahçe yeteneksiz takım değil

Ülkede müthiş bir algı var; "Beşiktaş'ın kadrosu F.Bahçe'den çok daha güçlü" diye… 'Çok daha' abartı. Beşiktaş bu ligin en iyi futbolunu oynayan takımı ama F.Bahçe de Beşiktaş'ın gerisinde değil



1- Daha 5. hafta sonunda, 3 yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin, rakiplerinin 5 puan gerisinde kalacağını söyleseler pek inanmazdık. Futbolda önemli etken özgüven. Hücum futbolunu seven, rakip kim olursa olsun aynı strateji ve formatla oynamayı tercih eden Şenol Güneş'in ofansif kadrosu oldukça özgüvenli. Diğer tarafta özgüven problemi yaşayan bir Fenerbahçe var. Onların en büyük artısı müthiş taraftarı. İkincisi, 1. haftaki Fenerbahçe'ye göre 6. haftadaki Fenerbahçe'nin fizikikapasitesi daha üst düzeyde olacak.



2- Ülkede müthiş bir algı var; "Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'den çok daha güçlü" diye… 'Çok daha' tanımlaması biraz abartılı. Daha yetenekli diyebiliriz. Ama Fenerbahçe de anlatıldığı kadar yeteneksiz bir takım değil. Evet Beşiktaş son 2-2.5 yıldır bu ligin en iyi futbolunu oynayan takımı, haklı şampiyonluklar elde ettiler ama Fenerbahçe de Beşiktaş'ın çok gerisinde değil. Üstelik bu maçı kazanırsa, puan farkı 2'ye inecek. Beşiktaş geçen yılki ileri dörtlüsüyle oynuyor; Cenk, Quaresma, Babel, Talisca… Arkadaki iki oyuncu Atiba-Oğuzhan. Yani bir alışkanlığı var. Fenerbahçe'ye bakınca öndeki üç forvet oyuncusu geçen sezon Fenerbahçe'de değillerdi. Bu da gelişiyor.



3- Fenerbahçe'de Isla, Beşiktaş'ta Caner, oynarsa Adriano, oynamazsa onun yerine oynayacak diğer bek. Yani iki takımın bekleri derbide öne çıkar. Çünkü önlerinde oynayan yetenekli oyuncular Valbuena, Giulano, Babel, Quaresma çok geri dönen oyuncular değil. Yani Caner'in arkası Beşiktaş'ta oynayacak sağ bekin arkası, tabii ki aynı şeyler Fenerbahçe için geçerli yani maçın kaderini yardımcı hakemlerin yanında oynayacak bekler belirleyecek. İki takım da duran topları sonuçlandırıyor.



4- Hafta bittiğinde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kalması kötü olur. Bazıları, "Daha 26 hafta var yarıştan kopmaz" diyebilir ama yarıştan koparlar. Bir takımla çekişmekle, iki -üç iyi takımla birden çekişmek kolay işler değil. Beşiktaş'ın ise yenilgi halinde büyük bir kaybı olmaz. Fenerbahçe'nin 9. haftada Galatasaray deplasmanında oynayacağı maçtan sonra, duş alıp otobüse bindiği anda liderle arasındaki puan farkı 4 ve daha altındaysa hangi takım lider olursa olsun o takım kadar yarışta şansı olur.



5- Klasik olacak ama Fenerbahçe'nin yenilgi halinde kaybedecek çok şeyi var, Beşiktaş'ın kaybı sadece 3 puan olur. Bu tabii ki oyun içindeki birinci dakikadan son saniyeye kadar skorla ilgilipsikolojik etkenleri, oyun stratejilerini, teknik direktör inisiyatifinin de dışına çıkarır oyunu.



6- Bizim oynadığımız yıllardan farklı artık deplasman kavramı... Kadıköy, Ali Sami Yen ve İnönü o zamanlar deplasman değildi. Şimdiki adıyla Ülker, Vodafone ve TT Stadyumu artık deplasman… Fenerbahçe'nin de müthiş bir taraftar desteği ile çok ama çok tempolu oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de en büyük artısı bu olacak.



292 dakika ligde süre alan Ozan, 90 dakika başına 55 pas yapıp, bunların 49'unda isabet sağlarken, yüzde 90 başarı yüzdesiyle oynuyor.

Valbuena, 5 haftada takımın en fazla şut atan (13), dripling yapan (44), orta gönderen (63) ve skora katkı yapan (5) ismi oldu.



Metin TEKİN

Güçlüyüm Kadıköy'de seni yenerim

Beşiktaş'ın nasıl oynayacağı önemli… "Senden iyiyim ve güçlüyüm, seni yenerim" derse Kadıköy'de kazanamama serisi Beşiktaş lehine bozulabilir. Eğer F.Bahçe'ye yenilirse, sadece 3 puan kaybetmiş olur



1- Artılar ve eksiler deyince olaya matematiksel olarak bakmak gerek. Beşiktaş'ın 13, Fenerbahçe'nin 8 puanı var. 5 puan fark, Beşiktaş lehine önemli bir kredi. Cebinizde 5 puan farkla Kadıköy'e derbiye gitmek, hem oyun hem de psikolojik olarak büyük bir avantaj sağlayacaktır. Beşiktaş'ın en büyük avantajı ve artısı bu. Diğeri ise takım kalitesi ve oyun gücündeki farkı. Son bir haftaya baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve üç gün sonra Konya galibiyeti, oyununa ve oyuncu kalitesine olan güveni bir kez daha artırıyor. Fenerbahçe'nin artısı nedir diye bakarsak, ligin başındaki oyunu ile son Alanya maçındaki gelişimi, değişimi demiyorum gelişimi, çünkü Fenerbahçe bir oyun değişimine gitmedi, hep aynı oyunu oynamaya çalışıyor ve bu oyunda gelişim gösteriyor. Tüm bunlara baktığımızda Beşiktaş deplasmana gidiyor bile olsa önde olduğunu söyleyebiliriz.



2- Bence Beşiktaş'ın kadrosu daha iyi… Çünkü oyunu ve aldığı sonuçlarla bunu ispatlamış bir kadro. Fenerbahçe'de yetenekli oyuncular var ama Beşiktaş'ınki kanıtlanmış durumda. O yüzden isim isim de baksanız, birlikte çıkarılacak isimlere de baksanız, Beşiktaş kadro olarak önde.



3- F.Bahçe'nin son 5 haftalık oyununa bakınca Valbuena dememek mümkün değil. Hücum anlamında her topun şekil aldığı en önemli hatta tek oyuncu Valbuena. Bu da Fenerbahçe için dezavantaj. Böyle takımların birden fazla oyuncu ile bu tip maçları domine etmesi gerek. Beşiktaş'ın Valbuena'ya önlem alması alması ve bunun da işlemesi halinde Fenerbahçe nasıl oynar bunun cevabını veremiyorum. Çünkü bunun ipucunu 5 haftada göremedim. Beşiktaş'ta ise sadece derbi değil her maç için söyleyebilirim Talisca anların oyuncusu. Sonuç değiştirmede önemli. Beşiktaş adına öne çıkan isim Talisca olur. Ve tabii ki oyun kurumunda da Oğuzhan ile Atiba.



4- Yarıştan kopmak değil ama 8 puanlık fark gelecek haftalar için handikap olur. Fenerbahçe, geçen sene de bunu yaşadı. Sezon başı kaybettiği puanlar, ilerleyen haftalarında, toparlansa bile yarışa ortak olmasını zorladı ve yaşadığı en ufak kayıplar yarıştan kopmasına neden oldu. Kısaca, Fenerbahçe'nin olası bir mağlubiyeti birçok şeyin gözden geçirilmesini beraberinde getirir. Beşiktaş için baktığımızda kayıp halinde 3 puanı gitmiş olur ki bu çok önemli bir sorun olmaz lig tablosunda.



5- Beşiktaş nasıl oynayacak bu önemli. Çünkü deplasmana gidecek takım o… Şenol hoca, geçensezon hiç beklenmedik şekilde defansif anlayışı tercih etti. Bugün makas açık ve Beşiktaş'ın oyunu daha önde. Durum böyleyken Şenol hoca yine olağan oyun anlayışının dışında mı oynayacak, kilit nokta bu. Fenerbahçe, kontrollü oyunla birlikte topa sahip olma oyunu oynayacak. Beşiktaş'ın oyun planı, derbinin en büyük açıklayıcısı olacak. Defansif mi yoksa, "Ben daha güçlüyüm, çıkar seni yenerim" mi diyerek oynayacak?



6- Bir Kadıköy gerçeği var, Beşiktaş 12 yıldır kazanamıyor ama "Ben daha iyiyim" diye oynarsaistatistikler bozulur. Ligde kaleye attığı 8 isabetli şutta 2 gol bulan ve 1 asisti olan Cenk, çıktığı 6 resmi maçta ise 4 gol attı. Geride kalan sezonda 25 maçta 8 gol atıp, 4 asist yapan Babel, bu sezon ise 7 maçta 3 gol buldu.