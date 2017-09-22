Futbolcular tanıtımda

Fenerbahçeli sporcular, Türk Telekom ile iş ortakları Fenercell ve Fenernet'in tanıtım gecesine katıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen gecede Janssen, Neto ve Alper Potuk büyük ilgi gördü. Kadın basketbolcular, voleybolcular ile amatör şubelerden sporcu ve yöneticiler