 Futbolcular tanıtımda – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Futbolcular tanıtımda

    Futbolcular tanıtımda

    Fenerbahçeli sporcular, Türk Telekom ile iş ortakları Fenercell ve Fenernet'in tanıtım gecesine katıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen gecede Janssen, Neto ve Alper Potuk büyük ilgi gördü. Kadın basketbolcular, voleybolcular ile amatör şubelerden sporcu ve yöneticiler

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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