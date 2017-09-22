Futbolcular tanıtımda
Fenerbahçeli sporcular, Türk Telekom ile iş ortakları Fenercell ve Fenernet'in tanıtım gecesine katıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen gecede Janssen, Neto ve Alper Potuk büyük ilgi gördü. Kadın basketbolcular, voleybolcular ile amatör şubelerden sporcu ve yöneticiler
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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