 Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    'den resmi transfer açıklaması

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den resmi transfer açıklaması

    , sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

    , Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek olan ile prensipte anlaşmaya vardığını resmi siteden açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 'un sezon sonunda ile anlaşacağı yönünde söylentiler çıkmıştı. Alper Potuk ise 'de mutlu olduğunu ve söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

    İşte Fenerbahçe sitesinden yapılan açıklama:

    Futbol takımımızın oyuncularından Alper Potuk ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde prensip anlaşması sağlanmıştır.

    Oyuncumuzun imza töreni ve konuyla ilgili detaylar için önümüzdeki hafta gereken açıklamalar yapılacaktır.

    Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:41
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