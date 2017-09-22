 Fenerbahçe derbiye hazır – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    derbiye hazır

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> derbiye hazır

    , Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

    Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Selim Kosif ve Cenk Başak'ın da antrenmanın bir bölümünü takip ettikleri duyuruldu.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:00
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