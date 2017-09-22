Fenerbahçe derbiye hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Selim Kosif ve Cenk Başak'ın da antrenmanın bir bölümünü takip ettikleri duyuruldu.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:00
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Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Toplam 8
Yorum
VALBUENA' ya YARIN ADIM ATTIRMAZLAR NEFES ALDIRMAZLAR O KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GEÇEN SENE GÖRDÜ.
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Kocaman-Güneş: 4-1
Toplam 10
Yorum
Mr. Black FB'nin yenmesi Aykut'a ancak süre kazandırır. Birçok FB'li dostum takımlarının yenilmesini ve taraftarın isyanını bekliyor.Değişim isteniyor
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Futbolculardan taraftara 'destek' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇEM merak etmeyin o satd dolucak biletler tükeniyor zaten siz bu maçı kazanın o stad boş olmaz bundan sonra taKIM KENDİNE GELDİ ANLADIK BOL ŞANS
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