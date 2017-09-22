Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Selim Kosif ve Cenk Başak'ın da antrenmanın bir bölümünü takip ettikleri duyuruldu.



