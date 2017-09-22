 En çok faul Valbuena’ya – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    En çok faul ’ya

    En çok faul Valbuena’ya

    Süper Lig'de geride kalan 5 haftada en çok faul düdüğünün çalındığı maç, ikinci haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor (45) mücadelesi oldu. Trabzonspor 28, Fenerbahçe 17 faul yaptı. En çok faul yapılan isim ise Mathieu oldu. Çalım yeteneği üst düzeyde olan Fransız futbolcu, 5 maçta 21 kez faulle durduruldu.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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