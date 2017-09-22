En çok faul Valbuena’ya

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada en çok faul düdüğünün çalındığı maç, ikinci haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor (45) mücadelesi oldu. Trabzonspor 28, Fenerbahçe 17 faul yaptı. En çok faul yapılan isim ise Mathieu Valbuena oldu. Çalım yeteneği üst düzeyde olan Fransız futbolcu, 5 maçta 21 kez faulle durduruldu.