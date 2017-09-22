Başka Alex gelmez

Ekim ayında, "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli belgeseli Türkiye'de gösterime girecek olan Alex de Souza, Fenerbahçe kariyeri ve Türkiye hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Alex'in ses getirecek açıklamalarından öne çıkanlar: "BELGESEL için Fenerbahçe Kulübü'nden çekim izni alamadım. Kitap için ise başkan Aziz Yıldırım ile konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi. Aykut Kocaman da konuşmak istemedi. 10 gün sonra Fenerbahçe'den ayrılmamın üzerinden 5 yıl geçmiş olacak.

BAŞKANA SAYGIM VAR

Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve Aziz Yıldırım'a çok saygı duyuyorum. Bu ilişkinin neden bu kadar karmaşık hale geldiğini anlamıyorum. Bu ondan kaynaklanıyor. Bana kalsa onunla oturur ve durumu çözmeye çalışırdım. Ali Koç ile 5 yıldır konuşmadık. Geçen doğum günüm için mesaj attı, ben de teşekkür ettim. Kendisiyle konuşmamız bu kadar. Kulüpte başkanlığa aday olup olmayacağını bilmiyorum. Teknik direktör olmak istiyor muyum? Muhtemelen bir gün olacağım.

11'İNİ SAYAMAM

Fenerbahçe 11'ini say desen, sayamam. Çünkü çok uzaktan takip ediyorum. Yeni bir Alex olmayacak. Hiç kimse bunu yapamaz. Giuliano yeni bir hikaye kurabilir. Yeni Alex'i ne zaman keşfedeceğiz diye bakılıyorsa, unutun. Galatasaray da yeni Hagi'yi beklerse olmaz.

G.SARAY'A ATTIGIM GOL UNUTULMAZ

Alex, heykelinin dikilecegini ögrendiginde bunun bir saka oldugunu düsündügünü belirtirken, 2011'deki sampiyonluklarında G.Saray'a Türk Telekom Stadı'nda attıgı galibiyet golünü (2-1) ise hiç unutamadıgını söyledi.

RECEP TAYYİP ERDOGAN İLE BİRKAÇ KEZ GÖRÜSTÜM

"Türkıye'de futbolun sunumu çok büyük. Örnegin, Basbakanlıgı döneminde Recep Tayyip Erdogan ile birkaç kez görüstüm. Brezilya'da bir futbolcunun devlet baskanı ile karsılasması çok zordur. Türk halkı beni çok mutlu etti. Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor ve diger takım taraftarlarıyla karsılastıgımda bana çok iyi davrandılar. Hala çok iyi muamele görüyorum. Bu yüzden sonsuz tesekkür ediyorum."



KOCAMAN SADECE BENI DEGIL AILEMI GÖNDERDİ

Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi. Yalnızca bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi. Eşim ile oturup 'Şimdi nasıl işin içinden çıkacağız?' diye konuştuk. Coritiba'ya dönüp hayatımı düzene sokmam bir buçuk iki yılımı aldı. Beni göndermek Aykut Kocaman'ın sabah verdiği bir karardı ve aynı gün öğleden sonra da Aziz Yıldırım tarafından imzalanınca sözleşmem iptal edildi. Eğer Aziz Yıldırım beni ararsa, e-posta atarsa, benimle konuşur ve dönmemi isterse, Türkiye'ye gider ve onunla iyi bir şekilde oturur, konuşurum. Aykut Kocaman'la da öyle..."