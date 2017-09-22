Ali Koç, başkanlık için istifa etti
Daha önce 2018'deki seçimde aday olduğunu ilan eden Ali Koç, Fenerbahçe seçim çalışmalarına hız vermek için 13 yıldır başkanlığını yürüttüğü 1907 Fenerbahçe Derneği'nden ayrıldığını açıkladı.
1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25 yılı nedeniyle Ortaköy'deki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen kutlama programında söz alan Ali Koç, "Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. 13 yıl gururla sürdürdüğüm 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bırakıyorum. 2018 yılında yapılacak olan olağan seçimli genel kurul için. Seçim çalışmalarına başlıyorum. 1907 derneğinin seçim siyasetine karışmaması için dernek başkanlığı görevinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanlığı seçim sürecinin daha şeffaf yürümesi için istifa kararı aldığını belirten Koç, "Tüm kalbimle diliyorum ki Fenerbahçe bu sene tüm kupaları alsın. Fenerbahçe yolumuza ışık olsun" diye konuştu.
Boğaz'da sarı-lacivert şov!
1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25. yıl kutlamalarına camianın önde gelen isimler katıldı. Eski başkanlardan Ali Şen ve Vefa Küçük'ün katıldığı organizasyonda Fenerbahçeli sanatçılar da sahne aldı. Ali Koç'un seçim sürecini başlattığını açıkladığı anda salonda alkış tufanı koptu. Gecede "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yapıldı. Bu arada organizasyonun yapıldığı boğazdaki Four Seasons Hotel'in dışı özel ışıklarla sarı-lacivertli renklerle bezendi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:30
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
Ali Koç, başkanlık için istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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