 Ali Koç, başkanlık için istifa etti – Fotomaç – 22 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , başkanlık için istifa etti

    Ali Koç, başkanlık için istifa etti

    Daha önce 2018'deki seçimde aday olduğunu ilan eden , seçim çalışmalarına hız vermek için 13 yıldır başkanlığını yürüttüğü 'nden ayrıldığını açıkladı.

    Daha önce başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Koç, süreci resmen başlattı.

    1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25 yılı nedeniyle Ortaköy'deki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen kutlama programında söz alan Ali Koç, "Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. 13 yıl gururla sürdürdüğüm 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bırakıyorum. 2018 yılında yapılacak olan olağan seçimli genel kurul için. Seçim çalışmalarına başlıyorum. 1907 derneğinin seçim siyasetine karışmaması için dernek başkanlığı görevinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Başkanlığı seçim sürecinin daha şeffaf yürümesi için istifa kararı aldığını belirten Koç, "Tüm kalbimle diliyorum ki Fenerbahçe bu sene tüm kupaları alsın. Fenerbahçe yolumuza ışık olsun" diye konuştu.



    Boğaz'da sarı-lacivert şov!
    'nin 25. yıl kutlamalarına camianın önde gelen isimler katıldı. Eski başkanlardan Ali Şen ve Vefa Küçük'ün katıldığı organizasyonda Fenerbahçeli sanatçılar da sahne aldı. 'un seçim sürecini başlattığını açıkladığı anda salonda alkış tufanı koptu. Gecede "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yapıldı. Bu arada organizasyonun yapıldığı boğazdaki Four Seasons Hotel'in dışı özel ışıklarla sarı-lacivertli renklerle bezendi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Koç, başkanlık için istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.