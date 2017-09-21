Yeni transferler kontrolden geçti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının yeni transferleri Kelsey Plum ve Aerial Powers, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Kulak, burun, boğaz ve efor testlerinden geçen sarı-lacivertlilerin oldukça keyifli olduğu gözlendi. ABD Milli Takımı'nda oynayan 23 yaşındaki Powers, "Büyük bir takıma geldim. Başarılı olmak için elimde geleni yapacağım" derken, Plum da "Bu kulübe katkı sağlamak için buradayım. Başarılı bir sezon bizi bekliyor" şeklinde konuştu.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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