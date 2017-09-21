 Yeni transferler kontrolden geçti – Fotomaç – 21 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yeni transferler kontrolden geçti

    Yeni transferler kontrolden geçti

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının yeni transferleri Kelsey Plum ve Aerial Powers, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Kulak, burun, boğaz ve efor testlerinden geçen sarı-lacivertlilerin oldukça keyifli olduğu gözlendi. ABD Milli Takımı'nda oynayan 23 yaşındaki Powers, "Büyük bir takıma geldim. Başarılı olmak için elimde geleni yapacağım" derken, Plum da "Bu kulübe katkı sağlamak için buradayım. Başarılı bir sezon bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni transferler kontrolden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.