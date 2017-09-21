Yeni transferler kontrolden geçti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının yeni transferleri Kelsey Plum ve Aerial Powers, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Kulak, burun, boğaz ve efor testlerinden geçen sarı-lacivertlilerin oldukça keyifli olduğu gözlendi. ABD Milli Takımı'nda oynayan 23 yaşındaki Powers, "Büyük bir takıma geldim. Başarılı olmak için elimde geleni yapacağım" derken, Plum da "Bu kulübe katkı sağlamak için buradayım. Başarılı bir sezon bizi bekliyor" şeklinde konuştu.