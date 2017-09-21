Yabancı damgası
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 29 derbideki 78 golün 60’ı yabancı futbolculardan geldi
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son 10 yılda oynanan derbilere yabancı futbolcular damga vurdu. İki takım arasında söz konusu dönemde 29 maç yapılırken, toplam 79 gol atıldı. Bunların 60'ına yabancı futbolcular imza koydu. 23'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa'da oynanan 29 resmi maçta Fenerbahçe'nin 46 golünden 35'ini, Beşiktaş'ın ise 32 golünden 22'sini yabancı oyuncuları kaydetti.
Mamadou Niang 2010'da Fenerbahçe forması, 2013'te ise Beşiktaş forması ile gol sevinci yaşadı. Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Dusko Tosic ve Marcelo Guedes ise birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığına uğrayan yabancılar oldu.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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