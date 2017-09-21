Yabancı damgası

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son 10 yılda oynanan derbilere yabancı futbolcular damga vurdu. İki takım arasında söz konusu dönemde 29 maç yapılırken, toplam 79 gol atıldı. Bunların 60'ına yabancı futbolcular imza koydu. 23'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa'da oynanan 29 resmi maçta Fenerbahçe'nin 46 golünden 35'ini, Beşiktaş'ın ise 32 golünden 22'sini yabancı oyuncuları kaydetti.

Mamadou Niang 2010'da Fenerbahçe forması, 2013'te ise Beşiktaş forması ile gol sevinci yaşadı. Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Dusko Tosic ve Marcelo Guedes ise birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığına uğrayan yabancılar oldu.