 Sonradan açılıyor – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Sonradan açılıyor

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    Kanarya ligdeki 12 golünün 6’sını son çeyreklerde attı. Yediği 9 golün 6’sını ise ilk yarılarda kalesinde gördü

    Fenerbahçe'nin derbi öncesi gol istatistiği 'maçlara iyi başlayamadığı'nı ortaya çıkardı. Sarı-lacivertli takım geride kalan 5 haftada 2'şer galibiyet ve beraberlik alırken, 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 12 gol gönderirken, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

    Fenerbahçe yediği 9 golün 6'sını ilk yarılarda (3'ü ilk 15 dakikada) kalesinde gördü. 3 golü ise ikinci yarılarda (2 tanesi 45-60 arasında) yedi. Aykut Kocaman'ın öğrencilerinin attığı 12 gol ise 6'şar gol olarak her iki yarıya eşit dağıldı. Bu gollerden 3'ü ilk yarının son 15 dakikasında, 3'ü ise maçların son 15 dakikalarında geldi. Yani sarı-lacivertliler maça kötü başlıyor ve devrelerin sonuna doğru vites yükseltip, gol buluyor.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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