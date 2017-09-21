Sonradan açılıyor

Fenerbahçe'nin derbi öncesi gol istatistiği 'maçlara iyi başlayamadığı'nı ortaya çıkardı. Sarı-lacivertli takım geride kalan 5 haftada 2'şer galibiyet ve beraberlik alırken, 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 12 gol gönderirken, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Fenerbahçe yediği 9 golün 6'sını ilk yarılarda (3'ü ilk 15 dakikada) kalesinde gördü. 3 golü ise ikinci yarılarda (2 tanesi 45-60 arasında) yedi. Aykut Kocaman'ın öğrencilerinin attığı 12 gol ise 6'şar gol olarak her iki yarıya eşit dağıldı. Bu gollerden 3'ü ilk yarının son 15 dakikasında, 3'ü ise maçların son 15 dakikalarında geldi. Yani sarı-lacivertliler maça kötü başlıyor ve devrelerin sonuna doğru vites yükseltip, gol buluyor.