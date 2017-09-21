 Soldado'dan polise destek! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Soldado'dan polise destek!

    Soldado'dan polise destek!

    Katalonya'nın bağımsızlık referandumu kararı almasının ardından tartışmalarının yaşandığı İspanya'da, futbol kulüpleri ve futbolcular da yaşanan belirsizlikten etkileniyor.

    İspanyol hükümetince "yasadışı" olduğu ortaya konulan bağımsızlık yanlısı referandum öncesi Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Soldado'dan da tepki geldi.
    1 Ekim'de yapılması beklenen oylama öncesinde Katalan göstericilerin bir polis aracını kundakladığı görüntülere tepki gösteren Soldado, "Bağımsızlık yanlısı politikacılar İspanya'da sadece öfke yaratıyor." mesajını paylaştı.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:49
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