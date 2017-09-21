Soldado'dan polise destek!

İspanyol hükümetince "yasadışı" olduğu ortaya konulan bağımsızlık yanlısı referandum öncesi Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Soldado'dan da tepki geldi.

1 Ekim'de yapılması beklenen oylama öncesinde Katalan göstericilerin bir polis aracını kundakladığı görüntülere tepki gösteren Soldado, "Bağımsızlık yanlısı politikacılar İspanya'da sadece öfke yaratıyor." mesajını paylaştı.