Soldado'dan polise destek!
Katalonya'nın bağımsızlık referandumu kararı almasının ardından tartışmalarının yaşandığı İspanya'da, futbol kulüpleri ve futbolcular da yaşanan belirsizlikten etkileniyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:49
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Beşiktaşlı futbolcular "siftah" peşinde
Toplam 5
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RİCARDO Tahriklere kapılmayıp ve sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak fenerbahçeyi rahat yeneriz.
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Arda Ocak'ta Galatasaray'da!
Toplam 61
Yorum
Murat nedense arda, burak,selcuk, asini görünce midem bulaniyo. iki kurus para icin benim ülkemi sabote ettiniz. lafa gelincede ülkem icin ölürüm
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Adriano yok, o isim sahada olacak
Toplam 5
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CasCan Sağ bekte Gönül riskli.Tekrar sakatlanabilir ve sezonu kapatır.VE maç eksiği var.Medel bu bölgede denenmeli.Daha öncede çok kez oynamış.
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