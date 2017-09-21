Kameni ile devam
Beşiktaş maçında kalede kimin oynayacağı merak konusuydu... Sızan bilgiler Carlos Kameni'nin şanslı olduğu yönünde... Teknik heyetin, Kamerunlu kalecinin Alanya maçındaki performansından memnun kaldığı ve Volkan'ın yine kulübede oturacağı belirtiliyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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