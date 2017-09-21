Kameni ile devam

Beşiktaş maçında kalede kimin oynayacağı merak konusuydu... Sızan bilgiler Carlos Kameni'nin şanslı olduğu yönünde... Teknik heyetin, Kamerunlu kalecinin Alanya maçındaki performansından memnun kaldığı ve Volkan'ın yine kulübede oturacağı belirtiliyor.