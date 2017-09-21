 Kameni ile devam – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Kameni ile devam

    Kameni ile devam
    Beşiktaş maçında kalede kimin oynayacağı merak konusuydu... Sızan bilgiler Carlos Kameni'nin şanslı olduğu yönünde... Teknik heyetin, Kamerunlu kalecinin Alanya maçındaki performansından memnun kaldığı ve Volkan'ın yine kulübede oturacağı belirtiliyor.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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