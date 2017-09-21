Gülüp geçiyorum

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulunurken, son dönemde hakkında çıkan Galatasaraylı yöneticilerle transfer görüşmsi yaptığı haberlerine noktayı koydu. Tecrübeli futbolcu, "Menajerimin pazarlık yaptığı yazılıyor. Öncelikle benim bir menajerim yok. Bu haberlerin çıkmasına gülüyorum ben de. Özellikle böyle kritik bir maç zamanı çıkması da çok komik" ifadesini kullandı.

MOTİVASYONUMUZ İYİ

Alper, sarı-lacivertli takımda uzun yıllar forma giymek istediğini de sözlerine ekleyerek "Ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Camiamız, yönetimimiz devam etmek isterse gönül rahatlığıyla hemen sözleşmemi uzatırım" şeklinde konuştu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca, gelecek haftalarda şans faktörünün dönmesiyle çok daha başarılı sonuçlar alacaklarını kaydedip "Motivasyonumuz gayet yerinde. Uyum sorunumuz sona eriyor" dedi.



ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ

Alper Beşiktaş sınavıyla ilgili de iddialı konuştu. "Büyük maçlar oynayıp kazanmak Fenerbahçe'nin geleneğidir. Bu tür karşılaşmalardan hep alnımızın akıyla çıktık" diyen Alper, "Alanya galibiyeti takıma yeni bir hava getirdi. Bunu hepimiz fark ediyoruz. Beşiktaş'ı yenerek taraftarlarımızı sevindirip onlara sezon başındaki sonuçlar nedeniyle bir özür sunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

'GÖREV VERİLİRSE BEN HAZIRIM'

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde derbide forma giymeye hazır olduğunu da vurguladı. Alper, "Sakatlığım hedeniyle son maçta 10-15 dakika oynadım. Üzerimde bir korku vardı onu attım. Artık maça hazırım" dedi.