Fernandao'da müthiş değişim!
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir Fenerbahçe forması giyemeyen Fernandao, fazla kilolarından kurtuldu. Fernandao, paylaştığı fotoğrafla ne kadar fit olduğunu gösterdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kilo şartı koyduğu Fernandao, fit vücudunu oğlu ile beraber çekilmiş fotoğrafla sosyal medyadan paylaştı:
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:10
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
Galatasaraylı bu Adama hak ettıyı saygıyı ;ne yonetım nede Tarafdar verdı heykelını tarafdar attıgı gollerıde yonetım yıkdı ! yazıklar olsun DİYORUM
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Onur’u asla aratmam
Toplam 1
Yorum
can Bence iyi kaleci. Elinden geleni yapıyor...
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
fatih soy geri dön alexs biz fenerbahçe taraftarıları seni çok özledik keşke geri dönebilsen :(
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