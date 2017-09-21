 Fernandao'da müthiş değişim! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    'da müthiş değişim!

    Fernandao'da müthiş değişim!

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir Fenerbahçe forması giyemeyen , fazla kilolarından kurtuldu. Fernandao, paylaştığı fotoğrafla ne kadar fit olduğunu gösterdi.

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü , formasına kavuşmak için gün sayıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir futbol sahalarından uzak kalan Fernandao, fazla kilolarından da kurtuluyor. Oldukça sıkı çalışan forvet oyuncusu, paylaştığı fotoğrafla Janssen, Soldado ve Van Persie'ye de adeta mesaj gönderiyor.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kilo şartı koyduğu Fernandao, fit vücudunu oğlu ile beraber çekilmiş fotoğrafla sosyal medyadan paylaştı:

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:10
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