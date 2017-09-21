Fenerbahçe'ye kötü haber

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin cezalarının onaylandığını açıkladı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibe verilen 100 bin TL'lik cezanın onandığı belirtildi. Ayrıca Okul Açık Üst D bloktan giriş yapan taraftarların, Beşiktaş maçına girişlerinin engellenmesiyle ilgili verilen ceza da onandı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan cezalarla ilgili yapılan açıklama...

''Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 14.09.2017 tarih ve E.2017-2018/101 - K.2017-2018/114 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Açık Üst D bloka giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu''