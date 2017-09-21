Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor Toto Süper Lig'de 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin cezalarının onaylandığını açıkladı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibe verilen 100 bin TL'lik cezanın onandığı belirtildi. Ayrıca Okul Açık Üst D bloktan giriş yapan taraftarların, Beşiktaş maçına girişlerinin engellenmesiyle ilgili verilen ceza da onandı.
İşte Tahkim Kurulu'ndan cezalarla ilgili yapılan açıklama...
''Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 14.09.2017 tarih ve E.2017-2018/101 - K.2017-2018/114 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Açık Üst D bloka giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu''
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:38
-
Türk futboluna sabotaj!
Toplam 8
Yorum
washak geleceği Yılmaz Vural gibi olur bu Sergenin.. Tüm Türkiyeyi dolaşır..
-
Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!
Toplam 1
Yorum
Bence Senol Hoca Bence Necip oynatmasi Lazim Medel Stoper Olarak daha Faydali Tosic Hic Oynamasin bence
-
Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı
Toplam 3
Yorum
Hala Madrid O bişey yapamıyacak dediğiniz Real yine şampiyonlar ligini alır.Şunu anlayın artık dünya da Real Madridin rakibi yok Real ve diğerleri
Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.