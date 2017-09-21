Fener soldan vuracak

Sezonun belki de kırılma maçında cumartesi günü Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Formunun zirvesinde olan Beşiktaş'ın bütün maçlarını izleyerek analiz eden teknik direktör Aykut Kocaman rakiplerinin zayıf yönünü buldu ve imha planını hazırladı.

Tüm planlarını yapıyor

Tecrübeli hoca rakibi sağından vurmayı planlıyor. Gökhan Gönül'ün ardından Adriano'nun da sakatanmasıyla bu bölgede zaaf oluşabileceğini Kocaman, planlarını sol kanat hücumları üzerine yapıyor.

Hasan Ali'ye 'hücum' emri

Valbuena'nın yanı sıra Janssen ve Alper'i de bu bölgeye sokmayı düşünen Kocaman idmanlarda bu taktik üzerinde duruyor. Tecrübeli hoca, Hasan Ali'den de hücuma daha fazla destek vermesini istiyor.

Dengelerini bozacak

Quaresma'nın savunmaya geri dönüşlerde sıkıntı yaşamasını da hesaba katan Aykut Kocaman ayrıca ani kanat değişiklikleri ile Beşiktaş defansının dengesini bozmanın da planını yapıyor.

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