 Fener soldan vuracak – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Fener soldan vuracak

    Fener soldan vuracak

    Kocaman, Gökhan Gönül ile Adriano’nun sakatlığı sonrası sıkıntı yaşanan bölgeye Valbuena’nın yanı sıra Janssen ve Alper’i de sokarak gol bulmaya çalışacak

    Sezonun belki de kırılma maçında cumartesi günü Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Formunun zirvesinde olan Beşiktaş'ın bütün maçlarını izleyerek analiz eden teknik direktör Aykut Kocaman rakiplerinin zayıf yönünü buldu ve imha planını hazırladı.

    Tüm planlarını yapıyor
    Tecrübeli hoca rakibi sağından vurmayı planlıyor. Gökhan Gönül'ün ardından Adriano'nun da sakatanmasıyla bu bölgede zaaf oluşabileceğini Kocaman, planlarını sol kanat hücumları üzerine yapıyor.

    Hasan Ali'ye 'hücum' emri
    Valbuena'nın yanı sıra Janssen ve Alper'i de bu bölgeye sokmayı düşünen Kocaman idmanlarda bu taktik üzerinde duruyor. Tecrübeli hoca, Hasan Ali'den de hücuma daha fazla destek vermesini istiyor.

    Dengelerini bozacak
    Quaresma'nın savunmaya geri dönüşlerde sıkıntı yaşamasını da hesaba katan Aykut Kocaman ayrıca ani kanat değişiklikleri ile Beşiktaş defansının dengesini bozmanın da planını yapıyor.

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    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:25
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