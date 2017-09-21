Fener soldan vuracak
Kocaman, Gökhan Gönül ile Adriano’nun sakatlığı sonrası sıkıntı yaşanan bölgeye Valbuena’nın yanı sıra Janssen ve Alper’i de sokarak gol bulmaya çalışacak
Sezonun belki de kırılma maçında cumartesi günü Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Formunun zirvesinde olan Beşiktaş'ın bütün maçlarını izleyerek analiz eden teknik direktör Aykut Kocaman rakiplerinin zayıf yönünü buldu ve imha planını hazırladı.
Tüm planlarını yapıyor
Tecrübeli hoca rakibi sağından vurmayı planlıyor. Gökhan Gönül'ün ardından Adriano'nun da sakatanmasıyla bu bölgede zaaf oluşabileceğini Kocaman, planlarını sol kanat hücumları üzerine yapıyor.
Hasan Ali'ye 'hücum' emri
Valbuena'nın yanı sıra Janssen ve Alper'i de bu bölgeye sokmayı düşünen Kocaman idmanlarda bu taktik üzerinde duruyor. Tecrübeli hoca, Hasan Ali'den de hücuma daha fazla destek vermesini istiyor.
Dengelerini bozacak
Quaresma'nın savunmaya geri dönüşlerde sıkıntı yaşamasını da hesaba katan Aykut Kocaman ayrıca ani kanat değişiklikleri ile Beşiktaş defansının dengesini bozmanın da planını yapıyor.
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- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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