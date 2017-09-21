F.Bahçe derbiye hazırlanıyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Nabil Dirar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.