 F.Bahçe derbiye hazırlanıyor – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    F.Bahçe derbiye hazırlanıyor

    F.Bahçe derbiye hazırlanıyor

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

    Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Nabil Dirar'ın tedavisine devam edildi.

    Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:49
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