F.Bahçe derbiye hazırlanıyor
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Nabil Dirar'ın tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:49
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Aslan, Bursa hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 4
Yorum
sercan korkmaz çalışan bence kaliteli ve hızlı bir kanat oyuncusu.
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Celta Vigo'ya boş tribünden para cezası
Toplam 1
Yorum
emre mor kötü bi takıma gitti algısı yaratmayın bana hiç de öyle gelmedi emrenin imza atarkenki gösterisine bizim 3 büyüklerin resmi maçı kadar seyirci geldi celta iyi bir takım
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Derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 3
Yorum
karakartal Süperlig de güvendiğim birkaç hakemden en iyisiydi.ne olduysa daha evvelki F.bahçe maçında skandal bir yönetim göstermişti.
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