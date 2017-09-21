En golcü Alex

İŞTE son 29 maçın yabancı golcüleri... Zirvede 10 gollü Alex de Souza var.

FENERBAHÇE: Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer (1), Selçuk (1), Niang (1), Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1).

BEŞİKTAŞ: Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Aboubakar (1), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen (1), Niang (1), Motta (1). Diğer 6 golü ise Kuyt, Kjaer, Necip Uysal, Egemen, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.