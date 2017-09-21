En golcü Alex
İŞTE son 29 maçın yabancı golcüleri... Zirvede 10 gollü Alex de Souza var.
FENERBAHÇE: Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer (1), Selçuk (1), Niang (1), Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1).
BEŞİKTAŞ: Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Aboubakar (1), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen (1), Niang (1), Motta (1). Diğer 6 golü ise Kuyt, Kjaer, Necip Uysal, Egemen, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:18
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
En golcü Alex haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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