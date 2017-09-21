Eljif Elmas’a kötü haber!..
FIFA'nın lisans çıkarılması için onay verdiği Eljif Elmas için gözler TFF'ye çevrilmişti. İlk haberler olumsuz. Nedeni ise takım kadrolarının TFF'ye bildirilmesi. Yetkililerin, "Talimat açık. FIFA'nın onayı erken gelseydi sorun olmazdı. Kadrolar bildirildikten sonra Ocak ayına kadar değişiklik yapılması mümkün değil" dediği bildirildi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Eljif Elmas’a kötü haber!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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